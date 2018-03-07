الصحة تكشف سبب تعثر مشروع بنك الدم المركزي بجدة

نايف السالم(صدى):

أرجعت وزارة الصحة، السبب وراء تعثر مشروع بنك الدم المركزي في المختبر الإقليمي بجدة، إلى ضعف البنية التحتية في الأرض التي سيبنى عليها المشروع.

وأكدت الوزارة، إلى أن تعمل حالياً على إيجاد الحلول المناسبة لهذه المشكلة، مشيرة إلى أنها قطعت شوطاً كبيراً في بناء المبنى الجديد، ومؤكدة أن إدارة قسم بنك الدم تعمل من خلال مواقع التبرع الثابتة في مدارس قيادة السيارات.

ولفتت الوزارة إلى أنه جاري العمل في الوقت الحالي على إطلاق مواقع التبرع المتحركة في عدد من المولات والمهرجانات، مؤكداً على عدم وجود أي مشكلات في رصيد مخزون وحدات الدم ومشتقاته.