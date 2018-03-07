النفط يتراجع وسط مخاوف من زيادة الانتاج الأمريكي

عادل الحربي(صدى):

قلصت أسعار النفط مكاسبها خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، بعدما سجلت أكبر مكاسب لها في حوالي ثلاثة أسابيع منذ يومين، متأثرة بارتفاع مخزونات الخام الأمريكية.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو بنسبة 0.9% إلى 65.22 دولار للبرميل في تمام الساعة الـ08:55 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، كما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم أبريل بنسبة 0.9% إلى 62.06 دولار للبرميل.

وكانت تقديرات معهد البترول الأمريكي أشارت، مساء أمس الثلاثاء، إلى ارتفاع مخزونات النفط بمقدار 5.661 مليون برميل إلى 426.880 مليون برميل، ما عزز المخاوف من زيادة الانتاج الأمريكي.

كما تترقب الأسواق بيانات المخزونات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة في وقت لاحق من اليوم، حيث تتوقع الإدارة ارتفاع انتاج الخام الأمريكي بأكثر من 120 ألف برميل يوميًا إلى 11.17 مليون برميل يوميًا بحلول الربع الرابع من عام 2018.