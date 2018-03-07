إطلاق منصات تقنية جديدة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة

علي القحطاني(صدى):

تعتزم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إطلاق منصات تقنية حاضنة، خلال العام الجاري 2018؛ وذلك لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتركيز على التصدير، ودعم المنتج المحلي لدى تلك المنشآت.

وفي هذا السياق، كشف محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، المهندس صالح الرشيد، عن وجود أربعة برامج تمويل مختلفة، ستدشنها الهيئة مستقبلًا هي الدعم عن طريق الاستثمار، الرئيس أو الدعم عن طريق التمويل، والدعم غير المباشر أو الدعم عن طريق كفالة.

جاء ذلك على هامش لقاء، فرص الأعمال المباشرة، وغير المباشرة في معرض ” إكسبو دبي 2020 ” ، الذي نظمته غرفة الرياض ممثلة بمجلس التحفيز..