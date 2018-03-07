المالية تعفي شركات الأموال من المكاسب الرأسمالية

علي القحطاني(صدى):

أجرت وزارة المالية العديد من التعديلات على اللائحة التنفيذية لضريبة الدخل؛ حيث أقر وزير المالية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل، محمد الجدعان، بإعفاء شركات الأموال من المكاسب الرأسمالية والتوزيعات النقدية والعينية.

وأوضحت التعديلات التي أقرتها ” المالية ” المصاريف التي يجوز حسمها لتحديد الدخل الخاضع للضريبة، وهي مساهمات صاحب العمل لصالح الموظف في صناديق التقاعد، مؤكدة أن ذلك بشرط ألا تزيد على 25% من دخل الموظف.

وأكدت التعديلات على اللائحة على عدم احتساب ربح أو خسارة الأصول التي تخضع للاستهلاك بموجب النظام عند التخلص منها، لافتة إلى إنه لا يتم احتساب ربح أو خسارة عند نقل أصل من شركة أموال إلى شركة أخرى والتي تقع في نفس مجموعة الشركات.

وأشارت إلى حق الهيئة في الحصول على المعلومات والبيانات اللازمة لكي تستطيع تنفيذ النظام، مؤكدة أنها ستقوم بمحاسبة من يعترض أعمال موظف الهيئة أو التعاون معه، وذلك بدفع غرامة 3 آلاف ريال.