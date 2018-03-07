بالفيديو.. إطلاق تطبيق ” تأميناتي ” لمعرفة السجلات بالتأمينات
أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن إطلاق تطبيق ” تأميناتي ” الإلكتروني، والذي يمكن المستفيدين من معرفة سجلاتهم في التأمينات.
وأشارت ” التأمينات ” إلى أن التطبيق يتيح للمستخدمين معرفة المعاش المتوقع عند التقاعد، واستحقاق الفرد لـ ” ساند ” ، بالإضافة إلى معرفة الراتب المسجل في التأمينات.
وأكدت ” التأمينات ” أن تطبيق ” تأميناتي ” يتيح إرسال استفسارات أو تقديم شكاوى ومتابعتها، كما يتيح إصدار شهادة التأمينات.
تطبيق #تأميناتي … تعرف على تأميناتك pic.twitter.com/nxwl70GBBE
— التأمينات الاجتماعية (@SaudiGOSI) ٧ مارس، ٢٠١٨
اترك تعليقاً