” الإحصاء ” تعلن عن وظائف إدارية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

طرحت الهيئة العامة للإحصاء، عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة لحملة البكالوريوس والماجستير عبر موقعها الإلكتروني، بدوام كامل.

وأوضحت الهيئة أن الوظائف المتاحة تحت مسمى:

– باحث إحصاء: ” درجة البكالوريوس بتقدير ممتاز أو جيد جدًا من جامعة معترف بها – إجادة اللغة الإنجليزية بتقدير لا يقل عن جيد جدًا، حديث تخرج “.

– أخصائي إحصاء: ” درجة الماجستير بتقدير لا يقل عن جيد جدًا – إجادة اللغة الإنجليزية بتقدير لا يقل عن جيدجدًا، وخبرة 1-3 سنة، يفضل أن تكون في مجال عمل الاستمارات أو البحوث الاقتصادية “.

– خبير إحصاء: ” درجة الماجستير بتقدير لا يقل عن جيد جدًا، إجادة اللغة الانجليزية بتقدير لا يقل عن جيد جدًا، وخبرة من 3-5 سنة “.

وأشارت الهيئة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل الوظيفة وشروطها، يرجى الدخول على الرابط التالي هنا