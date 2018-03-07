تيام مصطفى قمر لأول مرة مع يسرا في بني يوسف

أماني الغامدي(صدى):

يتعاون الممثل الشاب المصري تيام مصطفى قمر لأول مرة مع الفنانة يسرا فى بطولة حلقات مسلسل ” بني يوسف ” ، و التى تخوض به السباق الرمضانى المقبل، وذلك بعد النجاح الذى حققه خلال مشاركته فى مسلسل ” طاقة نور ” ، للنجم هاني سلامة فى رمضان الماضى.

و تجسد يسرا من خلال العمل مستشارة قضائية فى المحكمة الدستورية، تتعرض لأزمة نفسية بعد فقدان ابنها الوحيد، وتبدأ رحلة البحث عنه، ومع تصاعد الأحداث تتعرض للسرقة والنصب وخلافه.

مسلسل “بنى يوسف” يكتبه ثلاثة من المؤلفين الشباب، ويخرجه محمد على، ويشارك فى بطولته شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمر زهران، لطيفة فهمى، إنجي أبو زيد، عبد الرحيم حسن، محمود فارس، وهدى المفتى، وإنتاج جمال العدل.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال تيام قمر، مسلسل ” طاقة نور ” ، العام الماضى وشارك فى بطولته بجانب هانى سلامة كل من صلاح عبد الله وحنان مطاوع ومحمد أبو الوفا، ونضال نجم وحمزة العيلى وجيهان خليل، ومن الشاب محمد ناصر وهند عبد الحليم، من تأليف حسان دهشان، وإنتاج تامر مرسى، تصوير وإخراج رؤوف عبد العزيز.