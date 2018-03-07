” نزاهة ” تحدد 4 أمور تخضع لآراء الجمهور

حمود العنزي(صدى):

أتاحت هيئة مكافحة الفساد ” نزاهة ” ، لكافة فئات المجتمع، المشاركة بآرائهم ومقترحاتهم؛ في مراجعة ودراسة الأنظمة واللوائح والسياسات والإجراءات في الأجهزة الحكومية؛ لسد الثغرات التي قد تفضي إلى الفساد.

ودشنت الهيئة منصة إلكترونية، تختص بهذا الأمر وتهدف لمراجعة وتقييم الأنظمة واللوائح والسياسات والإجراءات والجوانب الهيكلية والتنظيمية ذات العلاقة، وكذلك تحديد أوجه الخلل التي تفضي إلى الفساد.

وأشارت الهيئة إلى أن هناك 4 أمور ستخضع لآراء الجمهور في كافى القطاعات، وهي: تقييم نظام، تقييم لائحة، تقييم سياسة، تقييم إجراء.