الغفيص: الوزارة تعمل على توطين قطاعات أخرى

نايف السالم(صدى):

أكد الدكتور علي الغفيص، وزير العمل والتنمية الاجتماعية، استمرار عمل الوزارة على توطين قطاعات أخرى بجانب الأنشطة والمهن التي تقرر توطينها من قبل.

جاء ذلك خلال لقاءه أعضاء اللجنة الوطنية التجارية في مجلس الغرف السعودية، حيث أشار الوزير إلى أن خطوة توطين القطاعات تهدف إلى تمكين الموارد البشرية الوطنية من إدارة قطاع التجزئة.

كما أوضح أن منظومة العمل والتنمية الاجتماعية تقدم حزم برامج الدعم التأهيلية، والتدريبية، والتوظيفية، والتمويلية للمواطنين والمواطنات الراغبين في الالتحاق بالعمل أو الاستثمار في السوق.

وشدد على أن قطاع الأعمال يعتبر شريك إستراتيجي للوزارة؛ لتمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل في مختلف المجالات، مؤكدا أن المرحلة الحالية تتطلب مضاعفة الجهد وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بما يضمن زيادة مشاركة القوى الوطنية بفاعلية في مختلف مسارات التنمية الوطنية الشاملة.