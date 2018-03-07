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بالفيديو.. نسر يقتنص سمكة من بحيرة متجمدة

بالفيديو.. نسر يقتنص سمكة من بحيرة متجمدة
واشنطن(صدى):

وثق صياد أمريكي في مقطع فيديو نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، لحظة اقتناص نسر لسمكة وضعها هو وصديقه في بحيرة متجمدة لأختبار قدرات النسر .

وأظهر مقطع الفيديو المتداول رصد النسر السمكة أعلى بحيرة مجمدة، وضعها صياد وصديقه خلال صيدهم الأسماك من البحيرة، فهبط بقوة ثم انتشلها وارتفع محلقا في السماء مرة أخرى بثبات.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 71 ] نشر منذ 4 دقائق

سبحان الله وبحمده سبحان اله العظيم

[ عدد التعليقات: 71 ] نشر منذ 3 دقائق

سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

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