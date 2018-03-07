بالفيديو.. نسر يقتنص سمكة من بحيرة متجمدة

واشنطن(صدى):

وثق صياد أمريكي في مقطع فيديو نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، لحظة اقتناص نسر لسمكة وضعها هو وصديقه في بحيرة متجمدة لأختبار قدرات النسر .

وأظهر مقطع الفيديو المتداول رصد النسر السمكة أعلى بحيرة مجمدة، وضعها صياد وصديقه خلال صيدهم الأسماك من البحيرة، فهبط بقوة ثم انتشلها وارتفع محلقا في السماء مرة أخرى بثبات.