بالفيديو.. نسر يقتنص سمكة من بحيرة متجمدة
وثق صياد أمريكي في مقطع فيديو نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، لحظة اقتناص نسر لسمكة وضعها هو وصديقه في بحيرة متجمدة لأختبار قدرات النسر .
وأظهر مقطع الفيديو المتداول رصد النسر السمكة أعلى بحيرة مجمدة، وضعها صياد وصديقه خلال صيدهم الأسماك من البحيرة، فهبط بقوة ثم انتشلها وارتفع محلقا في السماء مرة أخرى بثبات.
اللورد الاسود[ عدد التعليقات: 71 ] نشر منذ 4 دقائق
سبحان الله وبحمده سبحان اله العظيم
اللورد الاسود[ عدد التعليقات: 71 ] نشر منذ 3 دقائق
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم