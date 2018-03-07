أبرزهم ” مايكل جاكسون ” و ” نيكولاس كيدج ” .. مشاهير أصبحوا فقراء

نورة الشهري(صدى):

قد يكون من الغريب أن يتعرض أحد المشاهير خاصة نجوم ” هوليوود ” للإفلاس! ، فلا أحد قد يعتقد على سبيل المثال أن مايكل جاكسون الذي طالما تعلق به الملايين ورددوا أغانيه، تبين بعد وفاته أنه مدين بـ 500 مليون دولار.

وأيضًا العالمي ” جوني ديب ” ، الذي اشتهر بدور القبطان ” جاك سبارو ” الشهير فى سلسلة أفلام ” قراصنة الكاريبي ” ، والعديد من الأدوار الأخرى التى جعلته فى الصف الأول، ولكنه اشتهر أيضًا بنفقاته العالية، و رفع دعوى قضائية ضد شركته الإدارية بسبب أزماته المالية.

والأمر ذاته بالنسبة للفنان نيكولاس كيدج، الذي جنى خلال مسيرته الفنية ثروة ضخمة تبلغ حوالى 150 مليون دولار، وامتلك يخوت فاخرة وجزر، وسيارات لامبورجيني، وبسبب الإنفاق غير الطبيعي أعلن إفلاسه، وأصبح يشارك بأى أدوار من أجل المال.

و ” والت ديزني ” صاحب مدينة ” ديزنى لاند ” الشهيرة، ومؤلف أشهر الرسوم الكارتونية مثل ” ميكي ماوس ” ، حتى قرر فى عام 1922 إنتاج أول فيلم لشركته فى ” نيويورك ” ، ولم يستطع تغطية التكاليف حتى أشهر إفلاسه فى نفس العام.