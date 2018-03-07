250 طالبة في أول دورة لتعليم القيادة بـ” جامعة عفت “

عادل الحربي(صدى):

تبدأ اليوم فعاليات أول دورة لتعليم القيادة الآمنة للسيدات، بمشاركة 250 من طالبات جامعة ” عفت “، وذلك بالتعاون مع شركة “فورد”، من خلال برنامج خاص، لتعليم المهارات اللازمة في هذا المجال.

وتحمل هذه الدورة التدريبية عنوان: “مهارات القيادة من فورد لحياة آمنة للنساء”، وقال جايمس فيلا، رئيس صندوق “فورد موتور كومباني” إنه برنامج مهارات القيادة، الذي يتم تقديمه خلال الدورة يهدف إلى توفير أسلوب آمن لقيادة النساء للسيارات، وإكسابهن المهارات التي تساعدهن على الشعور بالأمان، والثقة وراء مقود المركبة.