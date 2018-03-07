تفاصيل زيارة ولي العهد الاستثنائية لبريطانيا ولقاؤه بالملكة

عادل الحربي(صدى):

نشرت صحيفة ” الشرق الأوسط ” في صفحتها الأولى تفاصيل زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تحت عنوان ” محمد بن سلمان يبدأ زيارة ” استثنائية ” لبريطانيا ” ، كتبت أنه اختتم زيارته لمصر بافتتاح تحديثات الأزهر مع السيسي.

تقول الصحيفة إن ولي العهد السعودي اختتم زيارته أمس لمصر، التي استمرت ثلاثة أيام، بافتتاح تحديثات جامع الأزهر مع السيسي.

ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ستجري لقاءين مع ولي العهد السعودي، الأول في مقر رئاسة الوزراء اليوم، والثاني في قصر تشيكرز، مقر إقامتها الريفي غدا.

وعلقت الصحيفة أن ذلك إشارة إلى ” الأهمية التي توليها لندن للزيارة “.

وكذلك تتضمن الزيارة مأدبة غداء مع الملكة إليزابيث الثانية، ومأدبة عشاء مع الأمير تشارلز، ولي عهد بريطانيا، ونجله الأمير ويليام، ولقاءات مع قادة الأجهزة الامنية البريطانية، واجتماع مجلس الأمن القومي.

ويعقد على هامش الزيارة منتدى رؤساء الشركات السعودية والبريطانية، إضافة إلى ” الأيام الثقافية السعودية ” وهي فعالية ترافق الزيارة حتى نهايتها يوم الجمعة القادم.

وتتضمن الزيارة محادثات بين ولي العهد السعودي وقيادات دينية في بريطانيا، تشمل كبير أساقفة كانتربري رئيس الكنيسة الإنجليكانية.