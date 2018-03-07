” طب جدة ” يوضح أسباب تساقط الشعر

نورة الشهري(صدى):

تعاني الكثير من السيدات من مشكلة تساقط الشعر، ودائما ما تبحثن عن طرق لعلاج تلك المشكلة، ووصفات طبيعية، أو مستحضرات علاجية، أو غيرها.

وبهذا الصدد أوضح وكيل كلية الطب بجامعة جدة، أن هناك أسباب تؤدي لتساقط الشعر لدى السيدات، وأيضًا الرجال، مشيرًا إلى أن بعضها وراثي.

وأكد أن التشخيص الخاطئ ،من أبرز العوامل المؤدية لفشل عمليات زراعة الشعر، حيث الخلط بين الأسباب الوراثية والغير وراثية.

ولفت إلى أن الهرمونات الجنسية تلعب دور أيضًا في نقص حجم الشعرة، ويكون بشكل أكبر عند الذكور أكثر من النساء.