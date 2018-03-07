غرفة العمليات الجوية الليبية: سنتعامل مباشرة مع أي هدف يهددنا في الجنوب

طرابلس(صدى):

شرعت غرفة عمليات سلاح الجو الليبي أمس في عمليات الطلعات الجوية للطيران الحربي من قاعدة براك الشاطئ الجوية بشكل مكثف.

وأوضحت شعبة الإعلام الحربي بأن طائرات السلاح الجوي استطلعت كافة مناطق الجنوب ضمن عملية تأمين الجنوب التي أطلقتها القيادة العامة لاستتباب الأمن وفرض هيبة الدولة ورصد أية تحركات مشبوهة.

وكشفت شعبة الإعلام الحربي أن غرفة العمليات الجوية ستتعامل مباشرة بالذخيرة الحية وفق التعليمات الصادرة إليها مع أي هدف يشكل تهديدًا لليبيا وأمنها وسلامة أراضيها.