شروط تحديد قيمة الدعم للمستحقين من حساب المواطن

عادل الحربي(صدى):

أفاد حساب المواطن، أن قيمة الدعم المقدمة للمواطنين المستحقين تختلف بحسب إجمالي دخل الأسرة والفرد المستقل، وعدد أفراد الأسرة وأعمارهم، إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

وطالب برنامج حساب المواطن، كل مستفيد، بالتأكد من تسجيل المصدر الصحيح للدخل له وللتابعين، وكامل بيانات الدخل، بما يتوافق مع البيانات الرسمية، حتى لا تتأثر أهليته واستحقاقه للدعم.

وقال الحساب الرسمي لبرنامج حساب المواطن على تويتر، إنه إذا وردت رسالة نصية للمستفيد بأنَّ مصدر الدخل غير صحيح ويجب تحديثه، فإنَّ الهدف من هذه الرسالة تعديل مصدر الدخل للمستفيد أو أحد تابعيه، والذي تشير المصادر وبيانات الربط الإلكتروني إلى إفصاحه عن مصدر دخل غير صحيح.