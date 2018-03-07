الإسكان: الحكومة لا تريد منافسة القطاع الخاص بقدر ما تعمل بالشراكة معه

حمود العنزي(صدى):

أكد وزير الإسكان ماجد الحقيل، أن مشكلة تمويل البناء الذاتي مازالت قائمة مع جهات التمويل، مشيرًا إلى اعتماد الممولين على تمويل البناء الجاهز، من الفلل والوحدات السكنية.

وأوضح الوزير بخصوص توجيه المستفيدين للاقتراض من البنوك والمصارف التجارية ،أن الحكومة لا تريد منافسة القطاع الخاص بقدر ما تعمل بالشراكة معه، مشيرًا إلى أن دور الحكومة هو تقليل التكلفة وضمان الحصول على القروض ببرنامج دعم ضمانات القروض بمقدار 18 مليار ريال لتمكين المواطنين من الحصول على تمويل لشراء المساكن.