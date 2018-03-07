هيئة المحاسبين تتواصل مع ” العمل ” لتوطين المهنة

عادل الحربي(صدى):

كشف الأمين العام لهيئة المحاسبين القانونيين الدكتور أحمد المغامس ،عن إجمالي المواطنين السعوديين العاملين في مجال المحاسبة، الذي لا يتجاوز 4800 مواطن مقابل 167 ألف محاسب غير سعودي.

وأوضح المغامس، خلال لقاء مفتوح عقدته غرفة تجارة وصناعة جدة ،أمس الثلاثاء، أن الهيئة تتواصل مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتوطين المهنة.

وأشار إلى أن التوطين المنشود سيدرس عدم تأثر المكتب بجودة المحاسبة خلال الفترة القادمة، موضحًا أن الهيئة تعكف على توطين الوظائف الإدارية المتوسطة.