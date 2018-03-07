تفاصيل زيارة إمام الحرم المكي صالح آل طالب لباكستان اليوم

عادل الحربي(صدى):

يبدأ إمام وخطيب المسجد الحرام الدكتور صالح بن محمد بن إبراهيم آل طالب، الزيارة الرسمية لجمهورية باكستان الإسلامية التي تستمر عدة أيام، تلبية لدعوة كريمة من جمعية أهل الحديث المركزية في باكستان.

يحل فضيلته خلال الزيارة ضيف شرف للمؤتمر الدولي الرابع والعشرين لجمعية أهل الحديث المركزية المزمع عقده بالعاصمة الثقافية لاهور، خلال الفترة 8-9 مارس 2018م الموافق 20-21 جمادي الآخرة 1439هـ، الذي ينطلق في دورته الحالية بعنوان “دور العلماء في التعريف بمكانة الحرمين الشريفين والدفاع عنها” ويترأسه معالي رئيس جمعية أهل الحديث الشيخ البروفيسور ساجد مير، ومعالي الأمين العام للجمعية الشيخ الدكتور عبدالكريم بخش وزير النقل والمواصلات، عضّوي مجلس الشيوخ الباكستاني.

يلتقي فضيلته خلال الزيارة فخامة رئيس الحكومة الباكستاني ممنون حسين ورئيس الوزراء وكبار القيادات السياسية والإسلامية ، ويزور عدد من الجامعات والجمعيات الإسلامية، إضافة إلى إلقاء عدد من المحاضرات والندوات وإمامة المصلين في عدد من الجوامع الكبيرة في مدينتي إسلام أباد ولاهور .

كما يتضمن جدول أعمال الزيارة إلقاء خطبة الجمعة في ميدان كيبتل ستي لاهور أكبر ميدان بالعاصمة الثقافية لباكستان، حيث يتوقع أن تشهد الخطبة حضور أكثر من مليون مصلّ من مختلف مدن وأقاليم باكستان .

يذكر أن زيارات أئمة الحرمين الشريفين تتم بموافقة سامية من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – يحفظه الله – وتشرف على تنفيذها وتنسيق برامجها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بوكالة الوزارة للشؤون الإسلامية،بالتعاون مع وزارة الخارجية ورئاسة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وعدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وتحظى هذه الزيارات بأهتمام كبير من كافة المسلمين في تلك البلدان كما تشهد محاضراتهم ولقاءاتهم حضور منقطع النظير، وزخم إعلامي كبير .