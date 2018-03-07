بالفيديو..سيدة تضع مولودا جديدا بعمر الـ101 عام

روما(صدى):

وضعت سيدة مسنة تبلغ من العمر 101 عام، مولودها السابع عشر، في مدينة نابولي بإيطاليا، الأمر الذي أدهش الجميع وأثار الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وتفصيلا، زرعت السيدة المسنة مبيضًا جعلها تتمكن من ولادة طفلها الجديد ،بعد ما أجرت تلك العملية غير القانونية في تركيا بعيادة خاصة، حيث أن القوانين الأوروبية تمنع تلك العمليات.

وقد وجدت السيدة المثيرة للجدل، متبرعًا بالحيوانات المنوية التقت به على الإنترنت،يبلغ من العمر 26 عامًا، ليكون والد طفلها، بعد ما توفى زوجها فى عام 1998.