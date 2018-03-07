بالفيديو..سيدة تضع مولودا جديدا بعمر الـ101 عام
وضعت سيدة مسنة تبلغ من العمر 101 عام، مولودها السابع عشر، في مدينة نابولي بإيطاليا، الأمر الذي أدهش الجميع وأثار الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وتفصيلا، زرعت السيدة المسنة مبيضًا جعلها تتمكن من ولادة طفلها الجديد ،بعد ما أجرت تلك العملية غير القانونية في تركيا بعيادة خاصة، حيث أن القوانين الأوروبية تمنع تلك العمليات.
وقد وجدت السيدة المثيرة للجدل، متبرعًا بالحيوانات المنوية التقت به على الإنترنت،يبلغ من العمر 26 عامًا، ليكون والد طفلها، بعد ما توفى زوجها فى عام 1998.
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 1827 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله اكبر ياحمام😏😏
ابو عمار[ عدد التعليقات: 16037 ] نشر منذ 2 ساعتين
اوكي
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2715 ] نشر منذ 2 ساعتين
ولما الاستغراب -يعني حمل صناعي-المبيض مزروع والحيوانات المنويه سلف-اين الغرابه-
سالم[ عدد التعليقات: 15 ] نشر منذ 2 ساعتين
قِهرنا في الكذاب
tata .okag[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 18 دقيقة
شلون بترضعه وشلون بتعتني فيه وهي بقي لها من العمر لحضات ..!
Tareq[ عدد التعليقات: 17 ] نشر منذ 10 دقائق
شي يسلّيها😅
الله المستعان مابقى بالعمر شي
طيّب إذا فطست بياخذه المتبرع بالحيوان المنوي (أبوه)😅ولاّ وش بيصير!!