قصة طالبة سعودية مثلت ” هارفارد ” في قمة ” القيادات الشبابية “

على العنزى(صدى):

شاركت الطالبة السعودية تالا سامي بوقس (17 عاما) المرافقة لوالدتها المبتعثة من جامعة المؤسس في نموذج “قمة العشرين” للقيادات الشبابية الذي نظمته الأمم المتحدة أخيراً بترشيح من جامعة هارفارد العريقة (بوسطن)، واختيرت الشهر الماضي ضمن 15 طالبة متفوقة على مستوى القارة الأوروبية للمشاركة في الحدث الذي استضافته الولايات المتحدة الأمريكية، ويستهدف تنمية قدرات طلبة الثانوية العامة من مختلف دول العالم في القيادة والسياسة والتنمية الاجتماعية والتعليم.

وقدمت الطالبة السعودية في المؤتمر ورقة عمل عبارة عن نموذج دولة هولندا المصنفة كأفضل دولة على مستوى التعليم، وتناولت فيها أهمية التركيز على التعليم بصفته مرتكز الحضارات ونافذة الغد المشرق.

وعبر والدها سامي بوقس عن سعادته باختيارها، مؤكداً أن المستوى العلمي الذي قدمته خلال دراستها في بريطانيا على حسابها دفع مدرستها لترشيحها لجامعة هارفارد للتحدث في المنظمة والمشاركة فيها، متمنياً إلحاقها ببرنامج الابتعاث لدراسة الطب في المملكة المتحدة، كونها تدرس حاليا على حساب والديها، وأشار إلى أن ابنته أثبتت تفوقها الدراسي في غالبية الاختبارات التي نافست فيها زميلاتها من جنسيات أخرى.

وحصلت على أفضل درجة على مستوى بريطانيا في مادة اللغة الإنجليزية متفوقة على الناطقين بها.