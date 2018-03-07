حالة الطقس المتوقعة اليوم الاربعاء

عادل الحربي(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على شمال ووسط وشرق المملكة.

وسماء غائمة جزئياً على جنوب غرب وأجزاء من غرب المملكة قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات عسير وجازان.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة على الجزء الاوسط والشمالي وجنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة ،وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10- 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.