وزارة العدل تبدأ تطبيق خدمتي السداد الإلكتروني والتحقيق الآلي

عادل الحربي(صدى):

تطبق وزارة العدل، خدمة السداد الإلكتروني في محاكم التنفيذ، وأصبح بإمكان من صدر عليه حكم تنفيذي السداد آليا دون الحاجة إلى مراجعة المحكمة.

وتعد خدمتا التحقيق والسداد الإلكتروني جديدتان، وتهدف لإتمام دفع المستحقات المالية المترتبة على أوامر المحاكم بتنفيذ السندات التنفيذية عن طريق نظام سداد من حساب المنفذ ضده دون الحاجة إلى شيكات أو أوراق نقدية ودون أن يراجع أي من الأطراف المحكمة، وفقًا لـ” عكاظ “.

الجدير بالذكر أن النظام الآلي يُنهي العملية التنفيذية خلال 24 ساعة، إذ يصل المبلغ المسدد إلى المحكوم له آليا ويتم رفع القرارات آليا على المنفذ ضده بعد السداد من خلال الرقم المفوتر للسداد الإلكتروني 169 المخصص لمحاكم التنفيذ.