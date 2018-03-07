وكيل مدرسة يعتدي على معلمة أمام التلاميذ

القاهرة(صدى):

في واقعة غير أخلاقية، اعتدى وكيل مدرسة مصرية بالضرب على معلمة، أمام التلاميذ، بسبب مشادة بينهما.

وأوضحت المعلمة المعتدى عليها وتدعى أمل أنور، أن وكيل المدرسة أقحمها في مشكلة لم تكن طرفًا فيها، وأراد تصويرها بكاميرا هاتفه كدليل إدانة، ولكنه استغاثت بالمدرسين وأحد العاملين في المدرسة.

وأشارت إلى أنه قام بضربها بواسطة حقيبة مدرسية على رأسها، أمام ابنتها، مؤكدة أن الواقعة أضرت بصورتها أمام جميع التلاميذ.