أمريكا: ” بيونج يانج ” اغتالت الأخ الغير شقيق للزعيم الكوري بغاز الأعصاب

واشنطن(صدى):

كشفت وزارة الخارجية الأمريكية ،عن نتائج التحريات حول وفاة الأخ الغير شقيق للزعيم الكوري، والتي أوضحت أن بيونج يانج استخدمت غاز الأعصاب ” في إكس ” لاغتياله في ماليزيا العام الماضي، معلنة أنها ستفرض عقوبات على بيونج يانج.

وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نوريت، أن الحكومة الأمريكية اتخذت هذا القرار في 22 فبراير بموجب القانون الأمريكي الخاص بالقضاء على الأسلحة الكيماوية والبيولوجية والحروب لعام 1991.

وأضافت أن العقوبات الإضافية على بيونجيانج دخلت حيز التنفيذ في الخامس من مارس بعد نشر نتائج تحرياتها رسميا.

يذكر أن الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي، تم اغتياله في المطار في كوالالمبور عندما ألقت امرأتان غاز الأعصاب الكيماوي المحظور على وجهه.