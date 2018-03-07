معلومات لا تعرفها عن ” الحوراء “.. جزر مالديف المملكة

عادل الحربي(صدى):

وثق المصور ناصر عبدالله الكثيري، جماليات محافظة أملج السعودية “الحوراء” جماليات الجزر الخلابة في صور ذات أبعاد سياحية واعدة، ومناظر توحي بأنها جزر المالديف .

وقال ناصر إنه على الرغم من صغر مساحة محافظة أملج السعودية، إلا أنها تندرج على لائحة المواقع السياحية الأبرز في المملكة، واصفاً إياها بمالديف السعودية، نظير بياض ونعومة رمالها.

وأضاف أن “المواقع في أملج تتميز بتنوع تضاريسي عجيب وجميل، جعلها جزءاً من مشروع البحر الأحمر، وتجمع بين الشواطئ التي تختلف بألوان رمالها في جنوبها عن وسطها وشمالها، وجزرها الجبلية والرملية، والتي يزيد عددها عن 104 جزر، يمكن الوصول لها عن طريق القوارب، والتي ستشاهد أثناء ركوبك بها الأسماك من تحتها بألوانها المتعددة، وإذا حالفك الحظ ستشاهد ببحرها الدلافين اللطيفة التي تخرج بداية الصيف، كما تتجمل بعض الجزر بالشعب المرجانية، وتوجد ببعضها محميات طبيعية لبعض الطيور الجميلة والمهاجرة.

وبين “ناصر” أن أملج تعتبر ممراً للطيور المهاجرة، والكائنات البحرية، نظير أجوائها المعتدلة وجمال شاطئ “الدقم” وسط نخيله العتيق والمتمايل، والتي ترتوي من العيون التي تجري من تحته وتصب بالبحر، وتتميز شواطئها بلحظات الغروب التي تتكون بشكل مربع لافت، وإذا اتجهنا شرقاً فمزارع المانجو اللذيذة، ومن الشرق تشاهد الكثبان الرملية الذهبية، والجبال الشاهقة والبراكين الخاملة.