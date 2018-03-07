مواطنة تعزف العود: ” أسرتي ساعدتني ولم تقف في طريقي “

علي القحطاني(صدى):

أكدت معلمة سعودية للعزف على آلة العود، أنها تعلمت العزف في سن مبكرة، وساعدتها أسرتها ،قائلة : ” ساعدتني أسرتي ولم تقف في طريقي “.

وأوضحت المعلمة غلا الدوسري، أبرز عوالم آلة العود خلال جلستها في صالون أفق الثقافي النسائي، بجمعية الثقافة والفنون بالرياض، مقدمة مقطوعات موسيقية لأم كلثوم وفيروز

وأشارت إلى أنها تفتح بيتها لمن يرغبن في تعلم العزف، من سن 15 حتى 50 عامًا، والمدة للمبتدئة يجب أن لا تقل عن 3 أشهر، وهناك من يستمر لأكثر من 3 أشهر.