مواطنة تعزف العود: ” أسرتي ساعدتني ولم تقف في طريقي “
أكدت معلمة سعودية للعزف على آلة العود، أنها تعلمت العزف في سن مبكرة، وساعدتها أسرتها ،قائلة : ” ساعدتني أسرتي ولم تقف في طريقي “.
وأوضحت المعلمة غلا الدوسري، أبرز عوالم آلة العود خلال جلستها في صالون أفق الثقافي النسائي، بجمعية الثقافة والفنون بالرياض، مقدمة مقطوعات موسيقية لأم كلثوم وفيروز
وأشارت إلى أنها تفتح بيتها لمن يرغبن في تعلم العزف، من سن 15 حتى 50 عامًا، والمدة للمبتدئة يجب أن لا تقل عن 3 أشهر، وهناك من يستمر لأكثر من 3 أشهر.
ابو مازن2148[ عدد التعليقات: 34 ] نشر منذ 1 ساعة
خابت امك وخاب ابوك والعائلة اللي انتي منها قال ايش ساعدوني البنات يدرسن طب ويدرسن تمريض ويدرسن هندسة والبعض منهن اصبحن معلمات وهذي تعلمت مزامير الشيطان
عبدالله[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 1 ساعة
يوم تشهد عليهم ايديهم وارجدلهم بالسؤ ..الايه
يقول عليه الصلاة والسلام طوبى لمن كان مفتاح للخير مغلاقا للشر وويل لمن كان مفتاح للشر مغلاقا للخير الحديث
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2715 ] نشر منذ 51 دقيقة
قل كلاً يعمل على شاكلته
سبحان الله -فيه ناس الحسنات تصب في سجلاتها صب-وناس السيئات تصب في سجلاتها صب-وفيه ناس خلطوا بين ذالك وذاك-اللهم اجعلنا من الدالين على الخير-
قد تكون يوم من الأيام هذه البنت افضل من أي داعيه او ملتزم مايعلم الغيب الا الله-
الريان[ عدد التعليقات: 1447 ] نشر منذ 48 دقيقة
عاش مروس
ابو شناق[ عدد التعليقات: 62 ] نشر منذ 30 دقيقة
الله يهديها الى صوابها .. المشكلة مربية اجيااااااااااااااااااااااااااااال
عشنا وشفنا