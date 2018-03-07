١٠٠٠ مكالمة بين المملكة وغوانتانامو

سعيد العجل(صدى):

كثفت إدارة الشؤون الدولية بهيئة الهلال الأحمر السعودي ،ممثلة بقسم الروابط العائليه جهودها المباركة لإجراء ألف مكالمة لمعتقلي غوانتانامو ،منذ عام 2009 لذوي المعتقلين بجميع أنحاء المملكة.

حيث انطلقت جوله المكالمات المرئيه لشهر مارس ،يومي الخميس والسبت ،بمكالمتين مرئية في مدينه الرياض وجده استمرت كل مكالمه مده ساعتين.

جاء ذلك في إطار توجيهات معالي رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد القاسم وبإشراف من سمو الامير عبدالله بن فيصل بن فرحان آل سعود مدير عام إداره الشؤن الدوليه والاغاثة، وحرصًا من مملكة الإنسانية و من الهيئة في تقريب المسافات ولم الشمل بين العوائل السعودية والعوائل التي تعيش بأراضيها.

وقد رفعت أسر المعتقلين شكرها وتقديرها لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد ، على تلك الجهود لتوفير سبل التواصل مع أبنائها المعتقلين.