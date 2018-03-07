أوروبا تبحث فرض عقوبات تجارية على أمريكا

واشنطن(صدى):

تبحث المفوضية الأوروبية ، صباح اليوم الأربعاء، خيارات العقوبات التجارية المضادة التي ستتبناها في حالة إقدام إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تنفيذ التعرفات الجمركية على منتجات الصلب والألومنيوم المستوردة.

وتتمثل الخيارات المطروحة للاتحاد الأوروبي ،في فرض عقوبات على منتجات أمريكية، وطلب الاحتكام إلى منظمة التجارة العالمية.

وبذلك تدخل العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وأمريكا في مرحلة التوتر التجاري، وذلك بعد خروج أمريكا من معاهدة باريس للمناخ، وتباعد وجهات النظر بين إدارة ترامب والاتحاد في قضايا مثل القدس المحتلة، والرد على البرنامج النووي لكوريا الشمالية، واختلاف المقاربات الأمريكية والأوروبية إزاء تداعيات الاتفاق النووي مع طهران.