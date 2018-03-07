العثور على أقدم رسالة في ” قنينة ” 

كانبرا(صدى):

وجد زوجان في أستراليا، أقدم قنينة حاملة لرسالة في العالم، وفكرا في البداية أن يتخذاها بمثابة ديكور فقط، قبل أن يكتشفا قيمتها التاريخية، التي تصل إلى 132 عاما.

وعثر الزوجان على ورقة ملفوفة داخل القنينة، اكتشفا أنها مكتوبة باللغة الألمانية ويعود تاريخها إلى 12 من يونيو 1886، وأكد متحف أستراليا الغربي صحة الوثيقة.

وجرى إلقاء القنينة في البحر من على متن السفينة الألمانية «باولا» سنة 1886، أثناء عبورها المحيط الهندي، وكان إلقاء القنينات أمرا مألوفا، وقتئذ، لأجل مساعدة حركة الملاحة على تحديد تيارات المحيطات. وأصبحت القنينة التي اكتشفت صدفة الأقدم في العالم، حاليا.