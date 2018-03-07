ارتفاع حرارة الدمام يسبق دخول الحميمين

نايف السالم(صدى):

يستمر ارتفاع الحرارة بالدمام مع توقع تجاوزها معدلاتها الطبيعية لمثل هذا الوقت من العام، وتبلغ 36 درجة عند ظهيرة اليوم الأربعاء، إذ تشهد المنطقة الشرقية طقسا يتطابق نسبيا مع الخصائص المعتادة في نوء (الحميمين)، ويبدو سابقا لموعده الذي يُحسب تقديريا في التزامن مع الاعتدال الربيعي.

كما تمثل هذه الفترة بنهاية موسم العقارب مؤشرا على تقلبات أجواء الربيع، وفقا لتقسيم الأنواء مجازيا مرتبطة بالنجوم، وفي ضوء ذلك رُسِمت خارطة الطقس بما يتناسب والتوقعات في الماضي، فيما قد تتكرر حالات متشابهة إلى حدٍ ما في بعض السِمات، دون علاقة للطوالع في التأثير على المناخ.

من جهته يوضح الباحث المختص بالفلك والمناخ سلمان آل رمضان، أنّ لمنطقة الخليج طقسا يتميّز بالحرارة المرتفعة والرياح المغبرة في الربيع، وأضاف إن اختلاف الفصول وارد من عام لآخر، الذي يعني أن التنبؤات على المدى البعيد لا تكون موثوقة 100%، وعلى الأخص الفترة المقبلة.