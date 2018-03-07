هجوم حاد من سهير القيسي على قناة العربية بعد تجاهلها

علي القحطاني(صدى):

أعربت الإعلامية العراقية سهير القيسي عن استياءها من تجاهل قناة العربية ذكرها، في احتفالها بمرور ١٥ عاماً على انطلاقها.

وهاجمت القيسي القناة في تغريدة عبر حسابها بموقع ” تويتر ” قائلة : ” لا تختصر اسم قدم تغطيات ميدانية صحافية متعددة لفترة عشر سنوات وبأصعب الظروف السياسية في بغداد بكلمة ” جميلة “، هذا سوء استخدام للتعابير مردود عليكم ولا يعكس حسن نية، وأقل من مستواك “.

واضافت : ” ‏حتى وإن تغاضى زملاء في قناة “العربية” في عيدها الـ ١٥ عن ذكر اسم هو رائد بل من الاكثر جماهيرية في ساحات العراق و‫السعودية، والوطن العربي بشهادة قوائم المؤثرين والصحف العالمية، فالجمهور لن ينسَ بل يتذكر تغطيات العراق‬ ونشرة الرابعة مع سهير القيسي “.