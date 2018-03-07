هجوم حاد من سهير القيسي على قناة العربية بعد تجاهلها
أعربت الإعلامية العراقية سهير القيسي عن استياءها من تجاهل قناة العربية ذكرها، في احتفالها بمرور ١٥ عاماً على انطلاقها.
وهاجمت القيسي القناة في تغريدة عبر حسابها بموقع ” تويتر ” قائلة : ” لا تختصر اسم قدم تغطيات ميدانية صحافية متعددة لفترة عشر سنوات وبأصعب الظروف السياسية في بغداد بكلمة ” جميلة “، هذا سوء استخدام للتعابير مردود عليكم ولا يعكس حسن نية، وأقل من مستواك “.
واضافت : ” حتى وإن تغاضى زملاء في قناة “العربية” في عيدها الـ ١٥ عن ذكر اسم هو رائد بل من الاكثر جماهيرية في ساحات العراق والسعودية، والوطن العربي بشهادة قوائم المؤثرين والصحف العالمية، فالجمهور لن ينسَ بل يتذكر تغطيات العراق ونشرة الرابعة مع سهير القيسي “.
الشاعر[ عدد التعليقات: 151 ] نشر منذ 56 دقيقة
مالهم حق ضروري يعتذرون
يسون لك حفل تكريم خاص