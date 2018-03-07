منها السكر.. قائمة بأسماء الأمراض التي تمنع صاحبها من دخول الكويت

خالد الظفيري(صدى):

تطبق وزارة الصحة الكويتية لائحة أمراض جديدة، يمنع المصاب بها من دخول الكويت، لأسباب تتعلق بالأمن الصحي، وعدم اللياقة الصحية.

وقالت مصادر صحية مطلعة إن لائحة الأمراض الجديدة تضم أكثر من 22 مرضًا من بينها السكري غير المنتظم وارتفاع ضغط الدم غير المنتظم والسرطان والحول وضعف النظر ومرضى الفشل الكلوي والعرج والأمراض المعدية وعشرات الأمراض الأخرى، ومن ثم اعتبارهم غير لائقين صحيا ولا يجوز إعطائهم إقامة في الكويت.

وأرجعت المصادر هذا الإجراء من قبل وزارة الصحة إلى عدم إرهاق ميزانية وزارة الصحة، حيث أن المرضى الوافدين سيحملون ميزانية الوزارة أعباء مالية إضافية نظير علاجهم، في وقت تعاني منه الوزارة من انكماش كبير في نفقاتها، بسبب ترشيد الانفاق.

وأشارت إلى أن المرضى الوافدين بهذه الأمراض ولديهم إقامة سارية المفعول لن يتم ترحيلهم من البلاد، على غرار الأمراض المعدية التي إذا اكتشفت في وافد يتمتع بإقامة في الكويت يتم إبعاده فورا، مثل الإيدز والكبدي الوبائي بنوعيه “ب” و”ج” والدرن وغيرها.

وأوضحت أن هذه اللائحة تم تقديمها من قبل قطاع الصحة العامة قبل نحو 8 سنوات، وظلت حبيسة الأدراج طوال تلك السنوات، ولا يعرف سبب تطبيقها الآن، مشيرة إلى أن عدد من الأمراض كانت تمنع المصاب بها من دخول البلاد، أو حتى مغادرتها إذا ثبت أنه مريضا بها وذلك بقرار من مجلس الوزراء، وهذه الأمراض هي الإيدز والدرن الرئوي والالتهاب الكبدي الوبائي “ب” و”ج” والجذام والملاريا والزهري والسيلان والهربس، وجميعها أمراض معدية.

وأكدت المصادر أن هذه اللائحة الجديدة ستفتح باب الانتقادات ضد وزارة الصحة من جانب المنظمات الحقوقية، حيث إنه من المستغرب إدراج أمراض مزمنة غير معدية مثل السكري في قائمة أمراض تمنع حاملها من دخول الكويت، مشيرة إلى أن الأصل في المنع هو حماية البلاد من الأمراض المعدية، ولكن لائحة الأمراض الجديدة أغلب الأمراض المدرجة فيها هي أمراض غير معدية ولا تهدد الأمن الصحي للبلاد.