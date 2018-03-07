مطالب بالسماح ” فورًا ” بوصول قوافل المساعدات الإنسانية لسوريا

دمشق(صدى):

مع مواصلة قوات النظام السوري القصف على الغوطة الشرقية المحاصرة، طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس الثلاثاء، أطراف النزاع في سوريا بضرورة السماح ” فورا ” بوصول قوافل المساعدات الإنسانية.

وأوضح غوتيريش في بيان، أنه يحض كل المتحاربين على السماح فورا بوصول آمن وخال من العوائق لكي يتاح لقوافل أخرى إيصال المواد الأساسية لمئات آلاف الأشخاص الذين هم بأمسّ الحاجة إليها، ولا سيما لإنجاز توصيل المساعدات إلى دوما، بما في ذلك المواد الطبية ومواد النظافة، في موعدها المقرر في 8 مارس.