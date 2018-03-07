رسائل ” غرامية ” لـ ” أينشتاين ” في مزاد للبيع

برلين(صدى):

عرضت رسالة غرامية كتبها عالم الفيزياء الألماني ألبرت أينشتاين، إلى باحثة إيطالية رفضت مقابلته،تحمل تاريخ أكتوبر 1921 للبيع في مزاد، أمس الثلاثاء، بصحبة رسائل أخرى.

وبيعت الرسالة مقابل 6100 دولار في مزاد ” دار وينرز ” للمزادات والمعارض في القدس، وكان اينشتاين مهتما بشدة بمقابلة الفتاة لكنها كانت انطوائية وشديدة الخجل لدرجة تعذر معها أن تقابل شخصا شهيرا، حسبما ذكر دار المزادات.

وكانت تعيش الفتاة التي ارسلت لها الرسالة في الطابق التالي لشقة شقيقة أينشتاين، كانت تصغره بـ21 عاما.