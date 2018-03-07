وزير الخارجية البريطاني يدعو النظام السوري إلى وقف إطلاق النار بالكامل

لندن(صدى):

دعا وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون أمس النظام السوري بتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2401 بشأن وقف إطلاق النار بالكامل.

وأعرب بوريس جونسون في بيان عن قلقه العميق حول استمرار الحملة العسكرية ضد المدنيين في الغوطة الشرقية.

وأوضح بأن هناك أنباء تفيد بأن القصف حصد أرواح أكثر من 600 مدني في الأسبوعين الماضين، وذلك يشمل تنفيذ 200 ضربة جوية ومقتل أكثر من 100 شخص.

وأشار إلى أن جماعات المعارضة المسلحة على الأرض تشارك في عملية جنيف بقيادة الأمم المتحدة وفي عملية أستانا وقد التزمت بوضوح بتطبيق قرار وقف إطلاق النار بالكامل.

وختم وزير الخارجية البريطاني بيانه بالقول “لقد تحمل أهالي الغوطة الشرقية ما يكفي من المعاناة . وإننا نطالب النظام السوري بوقف القتال فورًا وضمان دخول المساعدات إلى الغوطة الشرقية والسماح بالإخلاء الطبي، وفق ما دعا إليه مجلس حقوق الإنسان في قرار اقترحته المملكة المتحدة”.