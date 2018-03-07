أربع دعاوي خُلع من 4 زوجات ضد نفس الزوج بتعمُد منه لاسترجاع المهر

إبراهيم الزهراني(صدى):

تعمد زوج سوء معاملة زوجاته الأربعة اللاتي اقترن بهن في فترات مختلفة، ليجبرهن على خلعه، ليسترجع ما دفع لهن من مهر، متباهيًا بقدرته على استرجاع المهر بعد أن تزوجهن دون أن يخسر شيئا.

وسجلت إحدى المحاكم في الباحة على مدار 3 أعوام فقط 4 دعاوى لأربع زوجات للخلع ضد نفس الزوج ،بعد عشرة لا تدوم طويلا، متعمدا إكراههن للعيش معه ليلجأن للهرب من جحيم العيش معه بطلب الخلع.

و كانت إحدى الزوجات بصدد رفع دعوى خلع منه، فأوضح لها مصدر عدلي أنها بإمكانها رفع دعوى أخرى عليه لطلب فسخ العقد دون عوض طالما أنه ليس أهلا للمعاشرة بحكم تعدد زيجاته الفاشلة وطلبات الخلع السابقة، وافتداء الزوجات السابقات أنفسهن منه.

وأوضح المصدر أن أي زوج يثبت أنه عاجز عن النفقة وأداء الحقوق الزوجية، أو ثبت من خلال المحاكم كثرة شكاوى زوجاته منه وأنه لا يحسن العشرة يسقط حقه في العوض ويحل الفسخ محل الخلع.