الشيخ السديس يدشن خدمة تواصل لسان الزائر

عادل الحربي (صدى):

دشن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم خدمة تواصل لسان الزائر الذي أطلقته إدارة الترجمة بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة بوحدة لسان الزائر .

وأوضح مدير إدارة الترجمة بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي عبدالرحمن بن راشد الصاعدي أن هذه الخدمة تهدف إلى خدمة التواصل الميداني وكذلك التواصل اللاسلكي لتوعية وإرشاد زوار المسجد النبوي والإجابة على استفساراتهم ومقترحاتهم بعدة لغات بالتواجد الميداني في الجهة الشمالية كمرحلة أولى إضافة إلى مساندة الإدارات الميدانية في تقديم خدمة التواصل مع زوار المسجد النبوي عند الحاجة باستقطاب العديد من متحدثي اللغات المختلفة لتقديم الخدمة بشكل مميز يليق بمنظومة الخدمات المقدمة بالمسجد النبوي .