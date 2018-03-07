بريطانيا تحقق في وفاة طالب كويتي بحادث تصادم ثلاثي في ويلز

لندن(صدى):

فتحت الشرطة البريطانية تحقيقا، في وفاة طالب الماجستير الكويتي سلطان الشمري على أثر حادث سير مروع وقع في مدينة كارديف عاصمة مقاطعة ويلز غرب المملكة المتحدة.

ووقع الحادث مساء الثلاثاء 27 فبراير الماضي عندما اصطدمت سيارة الشاب الكويتي (23 عاما) الرياضية مع سيارتين إحداهما أميركية الصنع والثالثة ألمانية، وذلك في شارع نيوبورت بمدينة كارديف.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن عائلة الشمري الذي كان يدرس “ماجستير قانون” في جامعة كارديف، أصدرت بيانا جاء فيه أنه “حضر من الكويت لدراسة الماجستير في القانون في جامعة كارديف.