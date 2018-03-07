عدنان فلاته يعتذر للجماهير عن إنفعاله على خالد السميري

ماجد محمد(صدى):

وجه لاعب نادي الاتحاد عدنان فلاته، اعتذاره للجماهير ،عما بدر منه تجاه خالد السميري وانفعاله، مبررًا ذلك بأنه بسبب الضغط النفسي.

وأوضح فلاته في حديثه لبرنامج “ في المرمى ” ، أن خالد بمثابة أخيه الصغير، قائلا :” هذه مشادات طبيعية، وسبب غضبي هو انقطاع الكرة منه وطريقة تعامله، ولم أكن أتمنى ظهوري بهذا الشكل “.

وفي سياق آخر ، قال فلاته :” اعتقد أن هنالك أي نادي كالاتحاد يمر بذات الضغوط، ولو حدث لأي ناد لكان وضعه أصعب بكثير، لكن سيشاهدون الاتحاد بشكل مختلف خلال قادم الأيام، وسييرا مدرب كبير أتمنى استمرار مع الفريق “.