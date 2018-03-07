أليسون جاني تهدي جائزة الأوسكار لشقيقها: “دوما في قلبي”

نواف السالم(صدى):

في لفتة جمالية تكشف عن مدى الإخلاص أهدت الممثلة أليسون جاني جائزة الأوسكار، التي فازت بها، عن فئة أفضل ممثلة مساندة، لشقيقها هنري الذي مات منتحرا الشهر الماضي.

وعلقت جاني: “سوف تبقى دوما في قلبي”، وتعد هذه أول جائزة أوسكار تفوز بها جاني،58 عاما، التي تلعب في الفيلم دور لافونا غولدن الأم المتعسفة للمتزلجة الأولمبية تونيا هاردينغ، بحسب رويترز.

واكتسحت جاني، الفائزة بجائزة إيمي سبع مرات، الجوائز الكبرى هذا الموسم بما في ذلك جائزة غولدن غلوب وجائزة الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون (بافتا).