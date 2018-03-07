الصحافة عن عمل إد شيران الإنساني مع طفل من معجبيه: ” شهامة مدهشة “

نورة الشهري (صدى):

بعدما تبرع المغني البريطاني إد شيران بجيتاره، الذي يحمل توقيعه من أجل جمع المال لطفل من معجبيه يعاني من حالة مرضية نادرة في الدماغ، علقت الصحافة قائلة: “لا شك أنها شهامة مدهشة”.

وكان أعلن المغني ومؤلف الأغاني البريطاني إد شيران يوم السبت، أنه سيخطب صديقة الصبا شيري سيبورن التي التقى بها لأول مرة في المدرسة وعمره 11 سنة.

وكتب شيران على صورة له هو وسيبورن على انستجرام “أصبح لي خطيبة قبل رأس السنة، نحن سعيدان وفي حالة حب وكذلك قططنا”.