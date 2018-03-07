رسالة مبهجة من أولدمان لوالدته بعد فوز بالأوسكار

نورة الشهري (صدى):

في لفتة كوميدية وأخلاقية منه، خاطب النجم البريطاني غاري أولدمان من لوس أنجيليس أمه (98 سنة) في بريطانيا لتناول القهوة معها بعد فوزه بالأوسكار عن فئة أفضل ممثل، لدوره في فيلم “داركست أور” ـ أسوأ ساعة ـ، الذي جسد فيه شخصية الزعيم وينستون تشرشل خلال الحرب العالمية الثانية.

وقال أولدمان لأمه: “ضعي القهوة على النار فأنا قادم”.

وكان غاري اولدمان، فاز بجائزة أوسكار أفضل ممثل عن تأديته دور تشرشل في “داركست آور” انتصارا لهذا الممثل المتعدد الاوجه المعتاد على ادوار الشرير والخارج عن القانون اكثر من رجال الدولة الابطال.

وينخرط الممثل البالغ 59 عاما كثيرا في التحضير لادواره وهو غاص في الكتب والاشرطة المصورة وجلس في كرسي تشرشل ليؤدي دور الزعيم البريطاني في الحرب العالمية الثانية عندما اصبح رئيسا للوزراء في مايو 1940.