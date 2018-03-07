أكبر قلعة مأهولة في العالم تستعد لاستقبال ولي العهد في بريطانيا

علي القحطاني (صدى):

تستعد أكبر قلعة مأهولة في العالم ” قلعة وندسور ” Windsor Castle لاستقبال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وهي مقر إقامة التاج البريطاني، ويعود تاريخها إلى فترة وليام الفاتح في نهاية القرن الـ11 الميلادي، وهي من أكثر القلاع شهرة في العالم.

ومن المقرر أن تستقبل ملكة بريطانيا الملكة إليزابيث الثانية ضيفها الكبير ولي العهد في القلعة، التي تقع في المقاطعة الإنجليزية بيركشاير.

ويُعد استقبال ملكة بريطانيا زعماء العالم في هذا القصر ذا دلالة عالية على أهمية الشخصية التي تستقبلها الملكة.