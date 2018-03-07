جيمي كيميل يحرج ترامب وواينشتين برسالة نارية

نورة الشهري (صدى):

أحرج الإعلامي جيمي كيميل، المتحدث الإعلامي لحفل الأوسكار كلا من دونالد ترامب وهارفي واينشتين.

وقال خلال تقديمه حفل الأوسكار: ” الأوسكار هو الرجل الأكثر احتراما في هوليوود لأنه يحتفظ بيديه لنفسه “.

ووزعت الأكاديمية الأمريكية لعلوم وفنون الصور المتحركة جوائز الأوسكار فى دورتها الـ90، فى حفل كبير أقيم على مسرح دولبى الشهير، ليختتم بذلك موسم الجوائز الكبرى فى هوليوود، والذى بدأ بحفل الجولدن جلوب فى يناير الماضى، حفل الأوسكار الذى قدمه المذيع جيمى كيميل.