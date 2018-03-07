الاندبندنت : ” سيكسب العالم الكثير من إصلاحات السعودية “

علي العنزي(صدى):

نشرت صحيفة ” ذي إندبندنت ” البريطانية في مقال لها عن ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان، والتغيرات التي تشهدها المملكة منذ توليه الولاية.

وذكر المقال ،أن ولي العهد استطاع أن يُحدث تغييرًا جذريا في الشرق الأوسط، مضيفًا : ” إن هذه التغييرات في صالح الغرب، وسيكسب العالم الكثير من إصلاحات السعودية “.

وأكد المقال على أهمية دعم ولي العهد الذي يتخذ الخطوات الصعبة نحو صحوة جديدة وجريئة، يختلف فيها عن الأجيال السابقة، مشيرًا إلى أن نسبة من هم دون الثلاثين من العمر 70 % من السكان؛ لذا استطاع الأمير الشاب ذو الـ 32 عامًا أن يقرأ ما يجول في خواطر شباب بلده، واستشعار أنهم على أتم الاستعداد للتغيير.