رقيب بالقوات الجوية: فخور بدمج سلاح أرض جو للمقاتلات بأياد سعودية

علي القحطاني (صدى):

أكد الرقيب أول بالقوات الجوية في قاعدة الملك عبدالعزيز أحمد عبدالعزيز العمري عن دمج سلاح “أرض – جو” صُنع بأيادٍ سعودية، معبّرًا عن فخر المملكة بكل سعودي يقدم للوطن ما يفيده.

وأوضح ” العمري ” لبرنامج ” صباح السعودية ” أن عمليات الدمج كانت تتم عن طريق شركات أجنبية وتستغرق وقتًا طويلًا وبتكلفة عالية، الأمر الذي دفعنا إلى البحث والتجربة على المقاتلات.

وأضاف العمري أنه تم تعديل التقنيات الفنية بمشاركة وحدات الهندسة والبرمجيات بالقاعدة، إلى أن نجحت عملية الدمج دون اللجوء إلى الشركات المصنِّعة.