استقالة المستشار الاقتصادي لترامب اعتراضًا على التعرفات الجمركية

واشنطن(صدى):

استقال المستشار الاقتصادي للرئيس الأميركي دونالد ترامب ،غاري كون ،أمس الثلاثاء، من منصبه احتجاجا على التعرفات الجمركية التي يعتزم ترامب فرضها على واردات الولايات المتحدة من الصلب والالومنيوم.

وأصدر المستشار الاقتصادي بيانًا قال فيه : ” لقد كان شرفا لي أن أخدم بلدي وأن أضع سياسات محفزة للنمو مناسبة للأميركيين ولا سيما إقرار إصلاح ضريبي تاريخي “.

يذكر أن ترامب فاجأ الجميع بإعلانه الأسبوع الماضي نيته فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الفولاذ و10% على الالومنيوم على واردات الولايات المتحدة من هذين المعدنين وذلك لحماية صناعة التعدين الوطنية.