دعوات في الكونجرس لإدراج الجزيرة بقائمة ” العملاء الأجانب “

واشنطن(صدى):

وجهت مجموعة من أعضاء في الكونجرس الأمريكي، أمس الثلاثاء، لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوة لإدراج الجزيرة القطرية بقائمة العملاء الأجانب.

ووجه عددا من أعضاء الكونجرس رسالة إلى المدعي العام الأمريكي، جيف سيشنز،ذكروا فيها إن قناة الجزيرة تعكس آراء السياسة الخارجية لدولة قطر، ولهذا السبب يجب أن يتم تصنيف القناة على أنها منظمة خاضعة لسيطرة الدولة القطرية.

وجاء نص الرسالة كالآتي : ” نحن نعتبر أن محتوى هذه القناة في أحيانًا كثيرة يقوض بشكل مباشر المصالح الأمريكية، ويعرض في ضوء إيجابي المنظمات الأجنبية التي تعتبرها وزارة الخارجية الأمريكية منظمات إرهابية، بما فيها “حماس”، و”حزب الله”، و”الجهاد الإسلامي” و”جبهة النصرة”، التي تعد فرعا لتنظيم “القاعدة” في سوريا “.