طريقة غريبة في احتفال الباكستانيين بعيد التمساح

اسلام اباد(صدى):

يعد تمساح “مور ساواب” أكبر سنا في منطقة ضريح الصوفي منكوبير، في باكستان، يعامل بكل احترام وتوضع في عنقه الورود، فلماذا؟.

يؤكد مراقبون أن التماسيح أساسية في عقيدة “الشيدي ميلا” وفي الاحتفال التراثي الذي يقام سنويا على حدود منطقة كراتشي، كانت المشاهد مدهشة، فالأعياد تقام، والتماسيح هي عروس الاحتفال، لأن مجتمع “الشيدي” يحتفي بالتماسيح، حيث يؤمنون بأنها منحدرة من نسل الأفارقة.

ويعتبر هذا الاحتفال احد اكبر التجمعات البشرية خلال السنوات السابقة، وكان قد تم تعليقه نتيجة لاعتبارات أمنية، واستغرق أمر الإعداد لهذا الاحتفال بين ستة إلى سبعة أشهر.